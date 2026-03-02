Der SV Stahl Brotterode-Trusetal ist mit einem Einstand nach Maß aus der Winterpause zurückgekehrt und gewann das Nachholspiel gegen den SV Dietzhausen auf dem heimischen Kunstrasen in Brotterode deutlich mit 5:0. Bemerkenswert war in der Partie das gelungene Comeback von Tom Rommel, der knapp eineinhalb Jahre nach seiner schweren Verletzung beim Auswärtsmatch in Goldlauter erstmals wieder für seine Stahlelf auflaufen und seine Rückkehr mit einem Assist und einem sehenswerten Treffer krönen konnte. Dietzhausen konnte unter dem Strich nur wenige Akzente setzen und war an diesem Nachmittag am Ende doch schon recht deutlich unterlegen.