Von einer Generalprobe vor dem Spitzenspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga, die SG Herpf, wollte Zella-Mehlis’ Cheftrainer Rick Brandl nach dem 3:2-Erfolg über die SG Wernshausen/Schwallungen am Samstag (21. März) nicht sprechen. „Ich sehe das Spiel heute nicht als Generalprobe. Wir schauen von Woche zu Woche. Klar haben wir gewonnen, was gut für unsere Entwicklung ist, aber nächste Woche kommt mit dem Tabellenführer sicherlich eine Mannschaft, die sich nicht nur hinten reinstellt und wir haben einen Gradmesser vor der Brust, wo wir sehen, wie weit wir wirklich sind. Also freuen sich meine Spieler auf den Vergleich“, blickt Zella-Mehlis-Coach Rick Brandl auf das Topspiel voraus.