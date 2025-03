Nach bislang drei Remis im neuen Spieljahr sollte für den FSV Rot-Weiß Breitungen endlich ein Sieg her. Auf der Friedenskampfbahn empfingen die Breitunger die Reserve des VfL Meiningen und setzten ihr Vorhaben am Sonntag erfolgreich in die Tat um. Ein 4:1 gab es für Trainer Besik Pridonashvili und seine Mannschaft, die sich damit auf den sechsten Tabellenplatz verbesserte.