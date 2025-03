Auf dem Kunstrasen der Menz Arena kehrten am Sonntag Tabellenschlusslicht SG FSV Viernau und der FSV Floh-Seligenthal in den Alltag der Kreisoberliga zurück. Bei den Viernauern verabschiedete sich kürzlich Trainer Nico Hannes, Traineramt und Beruf waren zeitlich nicht mehr vereinbar. Die Verantwortung wurde nun auf mehrere Schultern verteilt. Am Sonntag standen Ronny Walther und Gerd Holland-Nell an der Seitenlinie und durften mit einem 2:2 den fünften Viernauer Punkt in dieser Saison bejubeln.