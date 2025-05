Remis werden nicht reichen. In den direkten Duellen mit Dreißigacker und der SG Kalten/Rhön im Kampf um den Klassenerhalt teilte sich die SG FSV Viernau zuletzt die Punkte. Im Heimspiel gegen den VfL Meiningen II setzte es am Sonntag eine 2:5-Pleite, womit die VfL-Reserve den vorzeitigen Klassenerhalt feierte. Bleibt im Tabellenkeller noch ein Trio, aus dem am Ende zwei in die Kreisliga müssen.