Für die SG FSV Viernau geht es im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig um jeden Punkt. Nach dem Remis zum Jahresauftakt gegen Floh-Seligenthal und der abgesagten Partie in Suhl folgte nun ein Dreier gegen die SG Wernshausen/Schwallungen. Für die Viernauer war es der zweite Sieg in dieser Saison. Zudem ging die einen Tag zuvor erhaltene Rote Laterne postwendend zurück nach Kaltenwestheim.