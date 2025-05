Die Meisterfrage in der Fußball-Kreisoberliga ist so gut wie beantwortet, doch zumindest im Kampf um die Torjägerkanone herrscht noch Spannung. Der 20-jährige Floh-Seligenthaler Stürmer Florian Leffler brachte seinem FSV am Sonntag mit einem Dreierpack den 3:1-Sieg bei der SG Wernshausen/Schwallungen und rückt damit an das Spitzenduo Abushrmet (Suhl, 29 Tore) und Klinger (Breitungen, 27) heran. Beide erzielten am Wochenende jeweils einen Treffer.