Am Freitag waren die Witterungsverhältnisse entlang der Werra noch kompromisslos, sodass das für den Abend angesetzte Nachholspiel des 2. Spieltags zwischen der SG Wernshausen/Schwallungen und Empor Dreißigacker abgesagt wurde. Zwei Tage später und wenige Kilometer flussabwärts sah es am Sonntag hingegen schon freundlicher aus. So empfing der FSV Rot-Weiß Breitungen zum Nachholspiel des 8. Spieltags die SG SV Jüchsen. Einen Sieger gab es auf der Friedenskampfbahn allerdings nicht.