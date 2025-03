Bei eiskaltem Wind empfing der FSV Floh-Seligenthal am Samstag auf dem heimischen Kunstrasen die SG SV Jüchsen. Von den Temperaturen ließen sich beide Mannschaften aber nicht unterkriegen, eher im Gegenteil. In der ersten Halbzeit wurde den Zuschauern ein heißes Duell mit schönen Toren geboten, im zweiten Durchgang hingegen wurde die Partie teils etwas hitziger geführt. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 3:1 durch.