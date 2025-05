In der Kreisoberliga-Begegnung zwischen dem SV Stahl Brotterode-Trusetal und der SG FSV Goldlauter schafften es die Hausherren, einen 0:2-Pausen-Rückstand noch in einen Sieg zu drehen. Die 90 Besucher im Trusetaler „Gehege“ bekamen vor allem in Hälfte zwei ein Spektakel mit vielen Höhepunkten geboten. Vor dem Anpfiff wurde mit einer Schweigeminute dem Trusetaler Otto Storch gedacht, der am 14. April im Alter von 85 Jahren verstorben war und über 70 Jahre lang ein verdientes Vereinsmitglied der Gastgeber war.