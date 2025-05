Einen Titel hat der FC Zella-Mehlis in dieser Saison doch noch geholt: In der inoffiziellen Derby-Tabelle liegt der fünf Jahre junge Fußball-Neuling nach dem letzten Nachbarschaftsduell in dieser Kreisoberliga-Spielzeit vorn – knapp vor Meister 1. Suhler SV (siehe unten). Die Punkteteilung am Sonntag (25. Mai) im direkten Aufeinandertreffen genügte. Ja, der Abstand hätte sogar noch größer ausfallen können, wenn Suhls Ibrahim El Hajj bei seinem Freistoß zum 3:3-Ausgleich in der Nachspielzeit nicht von einem Torwartfehler von Mate Lengyel profitiert hätte.