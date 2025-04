Als Kirsten in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ball aus 40 Metern Richtung Tor in den Martinrodaer Nachthimmel beförderte, pfiff kurz darauf der Schiedsrichter ein interessantes und abwechslungsreiches Nachbarschaftsderby ab. Ein Spiel ohne Tore, das dennoch mit vielen Emotionen und leidenschaftlichen Zweikämpfen gut anzuschauen war. In der Elgersburger Mannschaft spielen noch immer einige Akteure mit Martinrodaer Vergangenheit. Man spürte das gewachsene Selbstvertrauen, was sie mit ihrer Tabellensituation durchaus in Verbindung bringen können. Endlich einmal gegen Martinroda gewinnen, war das Ziel der mit vielen Anhängern angereisten Gäste. Im fünften Vergleich der gemeinsamen Kreisoberliga-Historie sollte es gelingen, denn die Vorzeichen standen nicht schlecht. 16 Punkte voraus, ein Sieg gegen Schwarza in der Vorwoche (5:3) und Tabellenplatz 5 als ihr besten Ergebnis aus der jüngsten Vergangenheit.