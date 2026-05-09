Der SV Germania Ilmenau steuert entschlossen auf die Meisterschaft zu. Fünf Spieltage vor Saisonende führt die Mannschaft die Tabelle der Mittelthüringer Fußball-Kreisoberliga mit vier Punkten Vorsprung auf die SG Wachsenburg Haarhausen an – die Ausgangslage könnte kaum besser sein. Wie die Germania die letzten Schritte Richtung Titel angehen will, verrät Trainer Thomas Giehl im Interview mit fünf Fragen zur heißen Saisonphase.