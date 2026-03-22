Nach dem unbefriedigenden Ausgang des letzten Spiels bei Empor Weimar (1:1) sollten gegen Traktor Teichel nach Spielschluss drei Punkte auf der Habenseite Ilmenaus stehen, um so die Tabellenführung weiter zu sichern. Das gelang der Mannschaft von Trainer Thomas Giehl mit einem 2:0-Sieg auch. Hatte man in Weimar schon personell Probleme, so steigerte sich dies noch dramatisch: Hertel und M. Grebhan fehlten gesperrt, El Rahman verletzungsbedingt. Zwei Spieler der zweiten Mannschaft hatte man zusätzlich auf der Wechselbank.