Die schmerzhafte Fehleranalyse erfolgte gleich nach dem Schlusspfiff: Noch einige Minuten blieb die Mannschaft des FSV Rot-Weiß Breitungen am Samstag (30. Mai) an der Auswechselbank versammelt, um den unsanften Riss der kleinen Siegesserie im Mai auszuwerten. Michael Pfaff, Präsident des Vereins und am Samstag als Aushilfstrainer eingesprungen, Kapitän Florian Lesser sowie Stürmer Noah Klinger ergriffen das Wort. Zufrieden klang keiner.