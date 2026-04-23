Am Sonntag, 15 Uhr kommt es in Haarhausen zum Spitzenspiel der Kreisoberliga Mittelthüringen. Dann empfängt der Zweite SG Wachsenburg Haarhausen Spitzenreiter Germania Ilmenau. Während die Ilmenauer bisher eine eher durchwachsene Rückrunde spielen, hat Haarhausen zuletzt Punkte und Tore gut gemacht. Mit einem Sieg in Teichel hätte man letztes Wochenende die Spitze übernehmen können. Durch die 3:5-Niederlage blieb Ilmenau, das seinerseits 0:0 gegen Gräfinau-Angstedt spielte, mit einem Punkt Vorsprung vorn.