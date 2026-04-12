Acht Spieltage vor Saisonende ist der Aufstiegskampf in der Kreisoberliga Mittelthüringen wieder komplett offen. Germania Ilmenau verspielte seinen Vorsprung durch einen holprigen Rückrundenstart und liegt nur noch dank der besseren Tordifferenz vor der SG Wachsenburg Haarhausen. Diese wiederum besiegte am Sonntag den FC Empor Weimar mit 10:3. Herausragend war dabei der vierfache Torschütze Lukas Glaß. Tarek Ben Mahmoud steuerte drei Tore bei. Die weiteren Haarhäuser Treffer erzielten Jonas Grulich (2) und Alexander Klippstein.