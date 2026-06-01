Durch die Niederlage der SG Wachsenburg Haarhausen am Vortag in Blankenhain hatte Germania Ilmenau sein selbst gestecktes Saisonziel der Meisterschaft bereits drei Spiele vor Saisonende erreicht. Ilmenaus Trainer Giehl forderte trotz dieses Umstandes, mit voller Konzentration in den verbleibenden Spielen in der Erfolgsspur zu bleiben. Dies schien bei seiner Mannschaft aber in der Anfangsphase des Spiels noch nicht angekommen zu sein. Selber tat man sich schwer, trotz einem Plus an Ballbesitz, zu verheißungsvollen Tormöglichkeiten zu kommen, in der Abwehr zeigte man nicht gekannte Schwächen bei langen Bällen aus der gegnerischen Abwehr. Dennoch raffte sich die Germania auf und gewann die Partie 5:3.