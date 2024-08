So verrückt der Spielverlauf sich letztendlich zeigte, so schier aussichtslos der Spielstand, um so mehr wuchs die Hoffnung als Ulke elf Minuten vor Schluss mit einem Lupfer zum Anschluss gegen Schwarza traf. Martinroda spielte bis dahin nicht schlecht, war nach 1 zu 1 Situationen die zu den Toren führten aber zu schülerhaft bei den Zweikämpfen zu Werke gegangen. Die Gäste machten das Spiel und der Gastgeber die Tore. Gemessen an den Chancen (Ulke 11., 39., 44., Maul 36., Blaschczok 29.), hätte eigentlich der FSV die Nase vorn haben müssen. Ein zunächst von Nimmow gehaltener Elfmeter, der dem Schützen wieder vor die Füße fiel, brachte die schmeichelhafte Führung für Schwarza. Nach verteiltem Spiel und je einer guten Chance, war es Pakstaitis der einen gelungenen Angriff über drei Stationen, bei dem die FSV Abwehr keinen Zugriff hatte, zum 2:0 veredelte. Ein Stellungsfehler und Behinderung des eigenen Spielers bei der Abwehraktion passten ins Bild bei dieser Spielsituation. Beim 3. Treffer reichte ein langer Ball gegen die zu weit aufgerückte Gäste Defensive, den Spindler mit humorlosem Abschluss vollendete. Eigentlich war die Partie zum Zeitpunkt entschieden. So irrwitzig es mit den immer noch beim FSV liegenden Chancenvorteilen war, der Gastgeber führte 3:0. Was dann in der Schlussviertelstunde passierte sollte der jungen Mannschaft um Neutrainer Wolf den nötigen Schub und Selbstvertrauen in die eigene Leistung geben. Auf vier Positionen zur Vorwoche verändert, musste sich Martinroda als vielleicht einen der Gründe auch erst gewöhnen. Ulke mit einer weiteren Gelegenheit verpasste zunächst den Anschluss (76.), den er dann mit schöner Einzelleistung kurz darauf schaffte. Knöfel endlich einmal mit energischem Auftreten, setzte sich gegen zwei Schwarzaer durch und schob zum zweiten FSV Treffer ein. Schwarza taumelte und nutzte jede Gelegenheit Zeit von der Uhr zu nehmen. Martinroda machte weiter Druck und belohnte sich mit dem dritten Treffer. Der aufgerückte Blaschczok nutzte eine Lücke und schaffte den mehr als verdienten 3:3-Ausgleich.