Martinroda schaffte wie in der Vorwoche in der Nachspielzeit die verdiente Punkteteilung. Mit dem Schlusspfiff verwandelte Kapitän Sterzing einen Foulelfmeter. Bis dahin war es ein Spiel mit vielen Aufs uns Abs. Die Gäste spielten mit der feineren Klinge, wirkten abgeklärter, ohne allerdings mit Torchancen zu glänzen. Es dauerte gute 15 Minuten bis beide Mannschaften versuchten, aus der Findungsphase zu kommen. Das Spiel lief zwischen den Strafräumen, wo kein Team mehr als zwei Ballkontakte schaffte. Viel war dem Zufall überlassen und dadurch mit unnötigen Laufaufwand verbunden.