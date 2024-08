Erster Spieltag in der Kreisoberliga Mittelthüringen: Und gleich gab es ein Derby zwischen dem FSV Martinroda und dem FSV Gräfenroda. Die Gastmannschaft war dem FSV Martinroda jedoch nicht nur in der Spielgestaltung und der Ballbehandlung um einiges voraus. Auffällig war die schlechte Ball-An- und Mitnahme einzelner Spieler, die kaum geordnete Offensivaktionen und Angriffe zuließen. Verwertbare Pässe in die torgefährliche Zone waren entsprechend rar. Angefangen hatte das Spiel recht ordentlich für den Gastgeber. Beide Teams in der Anfangsviertelstunde im Suchmodus, konnten jeweils einmal bis zur Grundlinie vordringen und gefährliche Flanken an den Torraum schlagen. Ein Freistoß aus optimaler Lage (22 m zentral) beförderte Ulke weit über das Gehäuse. Dann die beste und letzte gelungene Aktion mit Druck und Geschwindigkeit gegen die Defensive der Gäste: Ein gelungener Steckpass auf Bartholome, der mit dem richtigen Laufweg und mit Überlegung ins Eck. Warum fortan keine solch ähnlichen Aktionen mehr gelangen, bleibt wohl das Rätsel in diesem Spiel. Als Schwens nach einer Ecke der Gäste den Ball ins eigene Tor bugsierte, nahm das Unheil seinen Lauf.