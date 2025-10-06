Der Sieg gegen die Wartburgstädter ist bereits der vierte Saisonerfolg. Damit haben Trainer Tom Gröll und seine Elf bereits 13 Punkte auf dem Konto und sind zu Hause weiter ungeschlagen. Frühe Tore gab es in der Partie auf dem Leimbacher Sportplatz. Zunächst legten die Gäste durch Tim Ender vor. (4.). Zwei Minuten später gelang Mittelfeldspieler Maximilian Ziert mit einem Kopfball der Ausgleich. Kurz vor der Pause übernahmen die Hausherren durch einen Treffer von Lucas Lückert in Führung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Stürmer Christian Gobel auf 3:1. Mehr als der Anschluss, erneut ein Treffer von Tim Ender, gelang den Gästen nicht.