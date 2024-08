Alle sechs Treffer in der Partie zwischen dem Aufsteiger, FSV Leimbach und der SG VfB Vacha fielen in der zweiten Halbzeit. Beim 5:1-Auswärtssieg waren die Männer aus der Rhön über die 90 Minuten die klar dominierende Mannschaft. Sie verdienten sich ihren ersten Auswärtssieg der Saison auch in dieser Höhe. Mit diesem Erfolg schloss der Tabellenvierte am seine Leistungen im zweiten Abschnitt der Serie 2023/24 an und erteilte dem Aufsteiger eine Lehrstunde. Die Leimbach traten zwar engagiert auf, waren aber sichtlich überfordert.