Der SV 09 Arnstadt und Trainer Markus Lauth haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das teilte der Verein in der vergangenen Woche mit. Lauth trainierte die zweite Mannschaft der Arnstädter, die in der Kreisoberliga Mittelthüringen zuletzt zehn Spiele in Folge sieglos blieb und in diesem Zeitraum lediglich zwei Punkte holte. Derzeit steht Arnstadts Reserve auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der vergangenen Spielzeit hatte Lauth noch mit einem energischen Schlussspurt den Klassenerhalt gesichert. Nun endet seine Amtszeit vorzeitig. Lauth habe die Entwicklung des Teams mit viel Leidenschaft begleitet und maßgeblich mitgestaltet, erklärt der Verein.