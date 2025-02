Auch in der Fußball-Kreisoberliga Mittelthüringen ist am Wochenende die Rückrunde gestartet. Der SV Germania Ilmenau empfing die Gäste der SG Schwarzatal. Die Ilmenauer haben bereits am vergangenen Wochenende ihr Punktspiel-Serie begonnen. Mit 4:0 fertigte die Mannschaft von Trainer Thomas Giehl den FSV Grün-Weiß Blankenhain ab. Nun wollte die Germania nachlegen: In der Hinrunde hatte Ilmenau leicht die Nase vorne. Mit 2:1 holten sie sich im August die drei Punkte aus dem Schwarzatal. Diesmal sollte sich die Spielgemeinschaft als kein schwerer Gegner herausstellen. Relativ deutlich war das Endergebnis mit 5:0 für die Heimmannschaft. Somit setzten die Giehl-Schützlinge ihren makellosen Lauf fort: Zwei Punktspiele haben sie im neuen Kalenderjahr bestritten bei neun erzielten Treffern und null Gegentoren.