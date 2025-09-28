Der FSV Floh-Seligenthal etabliert sich neben dem Herpfer SV als Spitzenteam der laufenden Kreisoberliga-Saison und erspielt sich ein Punktepolster zu den Verfolgern. Im Spitzenspiel des 6. Spieltags gelingt ein überzeugender 4:2-Erfolg gegen den FC Zella-Mehlis. Damit haben Trainer Silvio Möller und seine Mannschaft weiterhin ein perfekte Bilanz von nun sechs Siegen vorzuweisen, mit der man am kommenden Wochenende ins Derby bei der Struth-Helmershofer Thuringia geht. Fast noch wichtiger: Mit dem zweiten Kirmessieg lieferte man sich am Freitagabend einen weiteren guten Grund zum Feiern.