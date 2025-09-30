Den Sonntag hatten sich die Herpfer anders vorgestellt! Sie wollten im kleinen Stadtderby gegen den VfL Meiningen II ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren und damit die seit Freitagabend führende Elf des FSV Floh-Seligenthal wieder von Rang eins verdrängen. Aber die SG war zur Untätigkeit gezwungen. Nichts getan für das Torverhältnis und auch die Spielpraxis vor dem Top-Duell in Jüchsen kommendes Wochenende fehlt.