Der Auftaktniederlage und einem spielfreien Wochenende folgte der erste Sieg für Aufsteiger SG Wernshausen/Schwallungen. Am Samstag steht die vorgezogene Kreisoberliga-Partie gegen die SG FSV Viernau an, ehe die Mannschaft von Trainer Florian Rassbach erneut in ein spielfreies Wochenende geht. Spielrhythmus sieht eigentlich anders aus. Wie es sich damit verhält und ob die Wernshäuser und Schwallunger nach einem Jahr in der Kreisliga nun bereits wieder in der Kreisoberliga angekommen sind, beantwortet Rassbach im Interview.