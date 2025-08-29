Der FSV Mittelschmalkalden, seit diesem Sommer in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Mittelstille, sicherte sich in der vergangenen Kreisliga-Saison mit zwölf Punkten Vorsprung souverän die Meisterschaft und damit die Chance auf einen erneuten Anlauf in der Kreisoberliga. Dort spielte „Mischma“ zuletzt für ein Jahr in der Corona-Saison 2019/20 – somit also lediglich eine halbe Spielzeit.