Martinroda wollte sich gegen den Staffelsieger nach der schlechten Rückrunde noch einmal beweisen. Bereits nach vier Minuten zeigten sich die Angreifer zweimal im Strafraum der Gäste. Mit besserer Ballmitnahme hätte zumindest Oschmann den Ball auf das von Ogbenna gehütete Tor bringen können. Die nächste Gelegenheit bot sich wieder Oschmann, der nach einer Ecke von F. Schleicher den Ball mit Wucht knapp neben den linken Pfosten setzte.