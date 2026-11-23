Ronny Arnold dürfte kein schönes Wochenende gehabt haben. Am Samstagnachmittag (21. November 2026) kehrte Goldlauters einstiger Fels in der Innenverteidigung gut dreieinhalb Jahre nach seinem letzten Kreisoberliga-Einsatz zurück in die Startelf der Wopper. 90 Minuten steht der 41-Jährige gegen den sich zuletzt im Aufwind befindenden SV Stahl Brotterode-Trusetal auf dem Feld und merkt schnell, dass das nicht spurlos an seinem Körper vorbeigehen würde.