Nach drei Spielen bleibt die SG VfB Vacha weiter ohne Punktverlust. Die Elf von Silvio Kirchner siegt in einer hitzigen Partie mit zwei Roten Karten für den Gastgeber Sundhausen mit 2:1 Toren. Den Siegtreffer erzielte zehn Minuten vor Schluss Max Lückert vom Strafstoßpunkt. Damit etablieren sich die Vachaer in der Spitzengruppe. Hinter dem Tabellenführer aus Mosbach liegt der VfB punktgleich, aber mit schlechterem Torverhältnis auf Rang zwei. Am Wochenende ist ein Doppelspieltag (Freitag und Sonntag) angesetzt. Am Freitagabend empfängt der Tabellenzweite die Unterbreizbacher. Für beide Vereine ist es eines der besonderen Saisonspiele. Termin und die Tabellenkonstellation lassen großes Zuschauerinteresse erwarten.