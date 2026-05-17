Mit dem Schöndorfer SV hatte Germania Ilmenau einen Gegner im Hammergrund, der eine beachtliche Rückrundenbilanz aufzuweisen hat. Nach der Hinrunde abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, gelang es in diesem Jahr mit vier Siegen die unmittelbaren Abstiegsplätze zu verlassen. Diese positive Entwicklung hat Schöndorf auch im Hammergrundstadion durchaus unter Beweis gestellt und war sehr nah an einem Punktgewinn, gab sich die Mannschaft doch erst in der Nachspielzeit mit 1:2 gegen den Tabellenführer Ilmenau geschlagen.