In diesem Spitzenspiel zwischen der SG Wachsenburg Haarhausen und dem SV Germania Ilmenau – oder auch Vierter gegen Dritter der Fußball-Kreisoberliga – war ein Ausgang der Partie völlig offen. Klare Spielausgänge waren, wie in den letzten Aufeinandertreffen, nicht zu erwarten. Und auch diesmal war ein Remis lange im Bereich des Möglichen. Es war aber Ilmenaus Hertel, der mit seiner außergewöhnlichen Schusstechnik seine Farben in der Schlussphase zum Sieg schoss.