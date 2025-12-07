Es war eine klare Sache im Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga. Die SG Herpf schoss bis zur Pause eine 5:0-Führung in Dreißigacker heraus und fuhr am Ende den zwölften Erfolg im 13. Saisonspiel ein.
Der Tabellenprimus aus Herpf gibt sich auch im Derby in Dreißigacker keine Blöße und feiert einen verdienten Auswärtssieg. Wie torhungrig waren die Herpfer dieses Mal?
