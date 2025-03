Nur über die Meisterfrage herrscht am späten Samstagnachmittag, 29. März, im Auestadion noch Uneinigkeit zwischen dem 1. Suhler SV und Gegner Herpf. Für Gästetrainer Florian Hofmann, der Christian Hutterer vertrat, war nach der bitteren 1:4-Pleite glasklar, wer auch am Ende der Saison in der Kreisoberliga ganz oben stehen wird: „Suhl ist durch. Die waren eigentlich schon nach der Hinrunde durch, meines Erachtens. Ich wüsste im Moment keinen, der sie stoppen kann.“