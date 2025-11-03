Auf 27 Punkte aus neun Spielen kommt der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem neunten Sieg in Folge am Samstag, dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Bei 27 Punkten aus neun Spielen lag auch die SG Herpf am Samstag. Keinen einzigen Zähler hat der Kreisoberliga-Tabellenführer mit den großen Ambitionen auf eine Landesklasse-Rückkehr bis dahin hergegeben. Am Sonntag (2. November) in Suhl hat sich das geändert. Die Bayern hiesiger Breitengrade sind verwundbar. Der SG Goldlauter ist es als erstem Klub gelungen, was neun anderen Mannschaften zuvor verwehrt geblieben ist. Beide Mannschaften trennten sich am Sonntag 2:2 (2:0) unentschieden. Herpf hat die ersten zwei Punkte verloren, lange sah es gar nach drei Zählern für den Gastgeber aus.