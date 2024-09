In einem Fußball-Kreisoberligaspiel, dem über weite Strecken das Tempo fehlte, zeigten sich die Gäste am Ende als die effektivere Mannschaft. Sie nahmen daher verdient die drei Punkte mit. Dabei mussten beide Teams auf wichtige Spieler verzichten. „Wir konnten unsere Ausfälle heute ganz gut kompensieren und haben über weite Strecken unsere Taktik gut umgesetzt. Deswegen bin ich sehr zufrieden und denke, dass wir verdient gewonnen haben“, so Gästetrainer Mike Linhart nach dem Spiel. Ähnlich sah das Christian Hutterer, der Trainer der Heimelf. „Wir haben ganz gut angefangen und hätten zur Pause führen müssen. Nach dem Seitenwechsel haben wir es dann aber nicht mehr so gut gemacht. Deswegen müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen. Der Gästesieg geht daher auch in Ordnung“, sagte er.