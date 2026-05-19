Fußball, Kreisoberliga Haina holt die wichtigen Punkte

Und die Strafe folgt sogleich

Die Begegnung begann dann so, wie es die Tabellenkonstellation erwarten ließ. Die Hausherren versuchten, hinten sicher zu stehen, schlugen die Bälle konsequent aus der Gefahrenzone und gingen vorne drauf. Der Gegner suchte den etwas gepflegteren Stil über Kombinationen. Da sich aber immer wieder Fehlpässe einschlichen, kam es kaum zu gefährlichen Situationen. Sedric Feldmann scheiterte allerdings allein vorm Gehäuse am Torwart und Andy Mai schoss aus der Distanz über den Kasten. Nach einer Viertelstunde ergab sich endlich die 100 prozentige Möglichkeit für die Grabfelder: Niclas Peschel war auf Rechtsaußen allen enteilt, sein Rückpass erreichte den freien Feldmann, doch der traf das Tor nicht.