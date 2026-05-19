Fußball, Kreisoberliga Haina holt die wichtigen Punkte

Noch vor kurzer Zeit hätte die Schlagzeile zu dieser Partie wohl gelautet: Zwei Traditionsmannschaften am Abgrund! Denn beide zierten über Wochen das Tabellenende der Kreisoberliga Südthüringen. Während die Gäste zuletzt regelmäßig gepunktet haben und sogar die direkt vor ihnen Platzierten noch überholen können, sehen die Häselriether inzwischen endgültig in eine ungewisse, unterklassige Zukunft. Der immer noch in den Abstiegskampf verwickelte kleine HSV brauchte aber drei Punkte im Kellerduell, wenn die Blütenträume noch reifen sollen.