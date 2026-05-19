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  8. Haina holt die wichtigen Punkte

Fußball, Kreisoberliga Haina holt die wichtigen Punkte

Günter Both

Der kleine HSV siegt bei Schlusslicht Häselrieth. Der Frust bei den Gastgebern ist am Ende groß, denn lange sah es gut aus. Dann allerdings bringt Fritsch frischen Wind in die Partie.

Noch vor kurzer Zeit hätte die Schlagzeile zu dieser Partie wohl gelautet: Zwei Traditionsmannschaften am Abgrund! Denn beide zierten über Wochen das Tabellenende der Kreisoberliga Südthüringen. Während die Gäste zuletzt regelmäßig gepunktet haben und sogar die direkt vor ihnen Platzierten noch überholen können, sehen die Häselriether inzwischen endgültig in eine ungewisse, unterklassige Zukunft. Der immer noch in den Abstiegskampf verwickelte kleine HSV brauchte aber drei Punkte im Kellerduell, wenn die Blütenträume noch reifen sollen.

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Und die Strafe folgt sogleich

Die Begegnung begann dann so, wie es die Tabellenkonstellation erwarten ließ. Die Hausherren versuchten, hinten sicher zu stehen, schlugen die Bälle konsequent aus der Gefahrenzone und gingen vorne drauf. Der Gegner suchte den etwas gepflegteren Stil über Kombinationen. Da sich aber immer wieder Fehlpässe einschlichen, kam es kaum zu gefährlichen Situationen. Sedric Feldmann scheiterte allerdings allein vorm Gehäuse am Torwart und Andy Mai schoss aus der Distanz über den Kasten. Nach einer Viertelstunde ergab sich endlich die 100 prozentige Möglichkeit für die Grabfelder: Niclas Peschel war auf Rechtsaußen allen enteilt, sein Rückpass erreichte den freien Feldmann, doch der traf das Tor nicht.

Wie es im Leben oft so ist, folgte die Strafe auf dem Fuß. Im direkten Gegenzug wurde Maik Bielawny im Strafraum von einem Verteidiger-Bein getroffen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Stefan Wacker souverän. … und Bielawny war weiter auffällig. Bei einem Foul am aufgerückten Keeper Luca Ullrich im Mittelkreis war er mit der Gelben Karte sehr, sehr gut bedient. Bei einem gehaltenen Schuss aus spitzem Winkel fiel er auch sportlich auf.

Der Freistoß sitzt

Aus heiterem Himmel erhielt dann auch Haina nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Goalie Philipp-Daniel Meier lenkte den von Mathias Engelmann platziert, aber zu schwach getretenen Ball jedoch um den Pfosten. Der Ausgleich gelang den Hummel-Schützlingen trotzdem direkt vor der Pause. Mai zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern um die Mauer ins Netz.

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel schwächer und ruppiger. Wenn nicht gerade Youngster Louis Nennstiel eine gute Idee hatte, übten sich die Gäste in Einzelaktionen. Sebastian Diez hatte sich so bis in den 16er durchgewühlt, aber anstatt selbst abzuschließen, schenkte er die Kugel her. Die Einheimischen, die bis dahin nicht wie ein Absteiger wirkten, hatten keinen Grund, ihre erfolgreiche Spielweise zu ändern. Tom Höhn kam sogar frei durch, aber er verfehlte das Gehäuse ganz und gar.

Häselrieth hält nicht mehr dicht

Erst die Einwechslung von Christian Fritsch auf der anderen Seite brachte frischen Wind ins Geschehen. Er war es auch, der einen Engelmann-Freistoß von der Grundlinie, am langen Pfosten lauernd, resolut zur Führung einköpfte. Jetzt, als die 07er ihre Deckung etwas öffnen mussten, sahen die HSV-Aktionen wieder besser aus. Dies machte Diez auch im Ergebnis sichtbar, als er nach dem abgewehrten Schuss von Feldmann abstaubte.

Damit ist viel Luft raus aus der Kreisoberliga. Für Spannung auf den Südthüringer Fußballplätzen kann an den letzten beiden Spieltagen nun vor allem noch der Abstiegskampf eine Klasse tiefer – also in der Kreisliga – sorgen.