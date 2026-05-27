Nicht nur in der aktuellen Torjägerliste der Fußball-Kreisoberliga Mittelthüringen gehört Lukas Glaß zu den Besten: Auch bundesweit machte der Stürmer der SG Wachsenburg Haarhausen zuletzt auf sich aufmerksam. Beim Wettbewerb „Amateur-Torschütze des Monats“ der Fußballplattform FuPa belegte der Angreifer den zweiten Platz. Ausgezeichnet wurde ein Treffer der Marke Traumtor: Glaß nahm den Ball zunächst mit der Brust an und setzte den aufspringenden Ball anschließend aus rund 25 Metern volley und mit strammem Schuss in den linken Winkel. Ein Tor, das nicht nur bei den Zuschauern vor Ort für Begeisterung sorgte.