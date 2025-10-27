Eigentlich hätte das Heimspiel der Struth-Helmershofer Thuringia gegen die Stahlelf aus Brotterode-Trusetal am Sonntag auf dem Seligenthaler Kunstrasen stattfinden sollen. Stattdessen einigte man sich zwei Tage zuvor auf eine Verlegung von Spielort und Anstoßzeit. Statt um 16 Uhr wurde nun ab 14.30 auf der Hofwiese gekickt. Doch fand der 2:1-Sieg der Thuringia unter grenzwertigen Bedingungen statt. Stahlelf-Trainer Stefan Fischer war sauer und fürchtete um die Gesundheit seiner Spieler.