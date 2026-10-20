Nicht weit vom Jüchsener Sportplatz entfernt baut Andre Bussemer gerade ein Haus für sich und seine Familie. Der Fußball ist also nie weit weg – auch mit nunmehr 37 Jahren und in jüngster Vergangenheit Monaten, in denen andere Dinge viel Aufmerksamkeit raubten, allen voran eine komplizierte Arm- und Handverletzung, die Bussemer zu einer Auszeit zwang. Am Sonntag (18. Oktober) wird der Achter zur Halbzeit ins Kreisoberliga-Duell gegen Goldlauter geworfen, steht in der 88. Minute nach einer Ecke beim zweiten Versuch seiner Elf goldrichtig und sichert Jüchsen so den 1:0-Auswärtserfolg in Suhl.