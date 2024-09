Am Ende leiden sie beide wie arme Hunde. Die Spielgemeinschaft Jüchsen und der FC Zella-Mehlis. Nicht so sehr wegen des 0:0-Unentschiedens, aus dem am Samstagnachmittag (28. September) auch gut ein höheres Resultat hätte werden können, sondern wegen des Verletzungspechs, das beide in dieser Kreisoberliga-Saison verfolgt und sich am Wochenende weiter verschärft hat.