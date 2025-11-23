In diesem letzten Auswärtsspiel der Hinrunde ging es für den SV Germania Ilmenau zur heimstarken Elf vom TSV Bad Blankenburg. Alle fünf Heimspiele der Saison gewann man, bei einem Torverhältnis von 18:4 Toren. Der letzte Ilmenauer Sieg datiert vom 24. April 2022: Damals war man mit 4:0 im heimischen Hammergrund erfolgreich. Seither trennte man sich viermal unentschieden und in der Saison 2023/24 kassierte man in Bad Blankenburg die einzige Saisonniederlage und verspielte damit am 25. Spieltag die Meisterschaft. Nun aber konnte die Germania nach langer Zeit mal wieder gegen die Kurstädter gewinnen. 5:2 siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Giehl.