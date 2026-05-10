Mit nun drei Siegen in Folge in der entscheidenden Saisonphase scheint der SV Germania Ilmenau zum rechten Zeitpunkt zu den Leistungen der Hinrunde zurückzufinden. Auch die Ausfälle von Torwart Ogbenna und Abwehrchef Cherkashyn wurden beim 5:0-Auswärtssieg über den SV Schwarza bestens kompensiert, füllten Heyn und Gerhardt diese Lücken mehr als nur aus, gestattete man der Heimmannschaft nur eine echte Torchance.