Mit gemischten Gefühlen reiste Germania Ilmenau zum Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisoberliga gegen Empor Weimar auf den Weimarer Lindenberg. Entsprachen doch die bisher gezeigten Leistungen der beiden letzten Spiele nicht dem Tabellenplatz und den eigenen Ansprüchen. So auch an diesem Spieltag, denn beide Teams trennten sich mit 1:1. Die personellen Vorzeichen waren dazumal auch nicht die besten: Trainer Thomas Giehl musste auf acht Stammkräfte wegen Verletzung und Krankheit verzichten und hatte auf der Wechselbank nur vier Spieler als Alternative zur Verfügung. Bereits nach 13 Minuten musste Ilmenau schon das erste mal wechseln. El Rahman schied ohne gegnerische Einwirkung verletzt aus, für ihn kam Fröhlich ins Spiel.