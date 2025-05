Wenn es im Fußball ein Statement-Spiel gibt, dann war es dieses: Der SV Germania Ilmenau hat am 27. Spieltag der Kreisoberliga Mittelthüringen eindrucksvoll seine Ambitionen unter Beweis gestellt und den FSV Martinroda mit einem überdeutlichen 7:0 (2:0) aus dem Stadion am Hammergrund gefegt. In einem Derby, das mit Spannung erwartet wurde, lieferten die Hausherren eine Machtdemonstration ab, während Martinroda kaum Widerstand leisten konnte und in der zweiten Halbzeit regelrecht auseinanderfiel.