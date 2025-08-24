Gräfinau mit dem gepflegteren Ball, hatte auf Grund der körperlichen Spielweise einige verheißungsvolle Chancen, die man aber gegen einen stark haltenden Nimmow und dem immer wieder klärenden Blaschczok nicht zu weiteren Toren nutzen konnte. So war es Ulke, der den Gräfinauer Vorsprung in der Nachspielzeit zum viel umjubelten 2:2 für Martinroda egalisierte. Die Gäste fanden zunächst besser ins Spiel und hatten durch Ulke (6.) eine sehr gute Möglichkeit. Kurz vor dem Strafraum von den Beinen geholt, nahm er das Leder wieder auf und scheiterte im Fallen. Vorteil ja, hätte dann doch noch den Pfiff geben müssen.