Besser hätte sich der TSV Elgersburg den Saisonstart kaum träumen lassen: Im Kreisoberliga-Derby gegen den FSV Gräfinau-Angstedt setzte sich die Mannschaft von Trainer Pierre Schneider nach einem hochdramatischen Spiel mit 3:2 durch. Matchwinner war einmal mehr Torjäger Marcus Kellner, der alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte – und mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer markierte.