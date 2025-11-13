Am vergangenen Spieltag staunten viele Fußballfans im Ilm-Kreis nicht schlecht: Der SV Germania Ilmenau unterlag im prestigeträchtigen Ilm-Kreis-Derby dem TSV Elgersburg mit 1:2 – und kassierte damit die erste Niederlage in der laufenden Kreisoberliga-Saison. Nun bedarf es eine Reaktion der Mannschaft von Trainer Thomas Giehl. Möglichkeit dafür gibt es am elften Spieltag der Kreisoberliga Mittelthüringen.